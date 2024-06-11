Санкт-Петербург, 11 июня, 2024, 20:07 — ИА Регнум. Выборгский городской суд Ленинградской области приговорил водителя фуры, сбившего колонну девочек-велосипедисток на трассе «Скандинавия», к четырём годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

Иван Шилов ИА Регнум

«В результате дорожно-транспортного происшествия две несовершеннолетние погибли на месте, ещё двум девочкам и водителю автомобиля причинён тяжкий вред здоровью», — заявили в ведомстве.

Суд дал обвиняемому четыре года в колонии общего режима с лишением права управлять транспортными средствами на 2,5 года.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошёл 7 сентября 2023 года. 32-летний водитель, двигаясь по автодороге А-181 «Скандинавия» вовремя не обратил внимания на впереди идущий автомобиль, сопровождающий группу несовершеннолетних велосипедисток. Мужчина не снизил скорость и не стал соблюдать безопасную дистанцию, в результате чего столкнулся с авто, которое от удара наехало на детей.

Тогда на помощь пострадавшим направили два борта санавиации. Сообщалось о двух погибших и шести пострадавших в тяжёлом состоянии.

4 мая 2024 года четыре человека погибли, двое пострадали в результате автомобильной аварии на 207-м км трассы М5 «Урал» в Оренбургской области. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan во время поворота не уступил дорогу грузовику Scania. Транспортные средства столкнулись, четверо пострадавших скончались до приезда скорой помощи. Двоих, в том числе одного ребёнка, госпитализировали.

24 апреля в Рязанской области водитель автобуса погиб в ДТП с большегрузом. На 300-м км автодороги федерального значения Р-22 «Каспий» Ряжского района Рязанской области произошло столкновение рейсового автобуса, который двигался по маршруту Астрахань — Москва, и грузового автомобиля с полуприцепом. Водитель автобуса скончался в медучреждении, водитель грузовика и 12 пассажиров автобуса получили травмы.