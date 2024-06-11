Киев, 11 июня, 2024, 20:19 — ИА Регнум. Станции скорой помощи в Одессе в скором времени не смогут работать в полном объеме из-за массовых увольнений водителей и других сотрудников, сообщило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на одного из фельдшеров.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам медика, никто из сотрудников скорой помощи не имеет брони от мобилизации, и начальство не обещает её оформить. На встрече с руководством не удалось достигнуть каких-либо договорённостей.

Фельдшер отметил, что уже сейчас в рядах скорой помощи наблюдается нехватка водителей, которые массово увольняются, так как им никто не оформил и не собирается оформить бронь.

В ближайшее время такая проблема возникнет с фельдшерами и докторами, добавил медик. В пример он привёл подстанцию, на которой работает. Там бронь требуется 22 сотрудникам. По словам мужчины, если их заберут на фронт, работать скорая не сможет. Упомянутая подстанция вместе с ещё одной обслуживают Киевский и Малиновский районы, которые являются самыми большими в городе.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня в Одессе произошла массовая драка с участием сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата. — Прим. Ред.) и задержанных ими работников скорой помощи. Водитель скорой пришёл в ТЦК Киевского района обновить данные, однако сотрудники военкомата отказались его отпускать. Тогда мужчина пожаловался на поднявшееся давление и вызвал медиков.

Бригада скорой приехала по вызову, но её сотрудников также не выпустили из здания ТЦК. В результате на подмогу коллегами прибыли и другие бригады скорой. Мирно решить вопрос не удалось, на территории перед зданием завязалась драка.

5 июня несколько десятков человек пытались прорваться к территориальному центру комплектования в Житомирской области. Поводом стала смерть мужчины, которого доставили в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии. Женщины собирались возле здания, скандируя «Позор!». Нескольким из них удалось попасть на территорию ТЦК. Дальнейшее развитие событий осталось неизвестным.

Подобные зверства в стране начались после вступления в силу 18 мая нового закона о мобилизации. Он предполагает, в частности, отмену нормы об ограниченно годных, снижение призывного возраста с 27 до 25 лет и многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва или не предоставляющих актуальные сведения в военкоматы. Украинские СМИ сообщали, что в день вступления закона в силу улицы городов на контролируемой киевским режимом территории опустели.

7 июня президент России Владимир Путин отметил, что киевский режим продолжит снижать призывной возраст на Украине. Он добавил, что такое условие Киеву поставили США для продолжения военной поддержки ВСУ.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала новый закон о мобилизации на Украине актом геноцида. Дипломат отметила, что людей на Украине превратили в расходный материал.