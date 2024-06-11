Киев, 11 июня, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский испортил отношения с Израилем из-за отсутствия интеллекта и неумения выступать без заготовленного текста. Такое мнение выразил бывший замминистра Украины по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука в интервью YouTube-каналу NewsRoom.

Иван Шилов ИА Регнум

«Меня откровенно покоробили ответы Зеленского относительно Израиля, после которых в Израиле резко поднялись антиукраинские настроения», — сказал он.

Экс-чиновник добавил, что израильтян оскорбили слова Зеленского, что Киев сделает всё, чтобы остановить Тель-Авив.

По словам Туки, у главы киевского режима не хватает интеллекта и подготовки, чтобы публично выступать без заранее заготовленного текста с суфлёром. По его мнению, окружение Зеленского должно запретить ему формат ответов на вопросы.

«Кто за язык тянул? Вот надо было это сейчас?» — возмутился он.

Как передавало ИА Регнум, 2 июня Зеленский на конференции «Диалог — Шангри Ла» в Сингапуре заявил о признании Украиной государства Палестина. По его словам, Киев признаёт и Израиль, и Палестину и и сделает всё, чтобы Тель-Авив остановился, чтобы закончился этот конфликт.

В октябре 2023 года глава киевского режима выразил обеспокоенность возможностью снижения внимания к конфликту на Украине со стороны Запада после атак палестинского движения ХАМАС на Израиль.