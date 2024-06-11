Санкт-Петербург, 11 июня, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Сотрудники Госавтоинспекции в Санкт-Петербурге установили личность женщины-водителя, которая 9 июня не уступила дорогу автомобилю скорой помощи в Невском районе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

Ранее в социальных сетях очевидцы утверждали, что женщина перекрыла дорогу скорой помощи в одном из городских дворов. На просьбы жителей и водителя скорой уступить она не реагировала и пропустила карету скорой лишь спустя 10 минут после угроз вызвать полицию.

«Мои коллеги из петербургской Госавтоинспекции установили личность правонарушительницы. Ей оказалась 59-летняя жительница города. 11 июня полицейскими в отношении неё составлен административный протокол по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ», — отметила Волк.

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По её словам, суд по делу состоится 14 июня. Девочка-подросток, которая находилась в автомобиле скорой, в порядке. Она проходит лечение в больнице, отметила представитель МВД.

Как сообщало ИА Регнум, СК 10 июня начал доследственную проверку по факту препятствия проезду машины скорой помощи.

11 июня в Совете федерации предложили разрешить скорым таранить мешающие автомобили. С такой идеей обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко сенатор Айрат Гибатдинов. Причиной стал как раз случай из Санкт-Петербурга. Сенатор напомнил, что в стране действует статья 6.36 КоАП, где за умышленное создание препятствий перемещению и работе бригад экстренных служб могут присудить штраф в размере пяти тысяч рублей. Но некоторых это не останавливает.