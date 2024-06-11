Рязань, 11 июня, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Подросток забрался в трансформаторную подстанцию на окраине Рязани, где погиб от удара током, сообщила 11 июня пресс-служба областной прокуратуры.

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«Сегодня в дневное время 16-летний местный житель проник на территорию трансформаторной подстанции, расположенной на Окружной дороге, где в результате воздействия электрического тока он скончался на месте», — рассказали в ведомстве.

Прокуратура Октябрьского района начала проверку в связи с происшествием. Следствие даст оценку, действиям собственника объекта и родителей погибшего.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня стало известно о гибели 13-летней девочки от удара током в душе. Она была в гостях у подруги, когда решила освежиться. По предварительным данным, происшествие произошло из-за неисправного прибора. Прокуратура в связи с инцидентом возбудила уголовное дело.

30 мая трое подростков едва не погибли из-за того, что один из них специально задел удочкой электрический провод. Последовал сильный удар тока, от которого дети упали. Все остались живы, но получили ожоги. Видео происшествия попало в Сеть.