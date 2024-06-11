Москва, 11 июня, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Чистая прибыль Сбера в мае выросла на 12,9% год к году до 133,4 млрд рублей, а рентабельность капитала составила 22,9%. За пять месяцев 2024 года Сбер заработал 628,4 млрд рублей при рентабельности на уровне 22,5%.

Иван Шилов ИА Регнум Сбер

«Портфель розничных кредитов увеличился на 2% за месяц на фоне высокой активности клиентов в связи с ожидаемым завершением срока действия государственных льготных программ», ― цитирует президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа пресс-служба кредитной организации. По его словам, в мае прирост средств физических лиц стал рекордным с начала года — Сбер прибавил 3,3% за месяц, что составило более 770 млрд рублей.

Одна из причин такого роста — это тот факт, что Сбер развивает технологии и активно внедряет искусственный интеллект. Это позволяет Сберу оставаться устойчивым, наращивать финансовые и технологичные мощности, а также продолжать вкладываться в цифровизацию отраслей и социально-экономическое развитие страны.

Сбер стал технологическим и ИТ-гигантом, работающим не только в финансовой сфере. Так, в официальном сообщении о финансовых результатах, упоминается, что в мае Сбер представил рынку улучшенную версию нейросети Kandinsky Video 1.1 для создания полноценных видеороликов, которые можно создавать по текстовому описанию и изображению.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов отмечает, что «несмотря на рост ключевой ставки в последние годы Сбер последовательно наращивает объёмы кредитования и чистой прибыли. Это удаётся в том числе благодаря ставке на новые технологии и эффективную работу с клиентами». Сергей Суверов также прогнозирует, что «скорее всего чистая прибыль и дивиденды Сбера за 2024 год будут рекордными, что позволит Сберу оставаться локомотивом российского фондового рынка».

Эксперт по цифровой трансформации Игорь Шилько сообщает, что в росте прибыли Сбера нет ничего удивительного. По его словам, большое количество услуг Сбера можно получить дистанционно онлайн с максимальной безопасностью для пользователя. По мнению эксперта, здесь нужно акцентировать внимание, что Сбер сегодня уже не воспринимается просто как банк, и «если взглянуть на масштаб Сбера, то он имеет максимально большую относительно других игроков долю в большинстве направлений бизнеса».

Ранее на деловом завтраке Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) Герман Греф отметил, что важное слово XXI века — это слово «технологии». По его словам, «технологии искусственного интеллекта могут дать российскому ВВП 4–6% на горизонте до 2030 года — такого раньше не давала ни одна технология. Искусственный интеллект способен обеспечить не только прирост экономики, но и качественное её изменение». При этом глава Сбера отметил, что нельзя терять фокус на тех людей, ради которых банк создаёт продукты. «И прибыль является промежуточным неким измерителем, насколько эффективно мы работаем для людей», — подчеркнул он. Таким образом, именно человекоцентричность, технологии и инновации позволяют Сберу показывать второй год стабильно сильные финрезультаты и оставаться устойчивым.