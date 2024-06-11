Москва, 11 июня, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Опрос, проведённый фондом «Общественное мнение», показал, что 86% россиян считают себя патриотами. На сайте ФОМ 11 июня опубликовали результаты исследования.

РИА Новости / Алексей Филиппов

9% респондентов также заявили, что не считают себя патриотами, 4% затруднились ответить. Отмечается неуклонный рост с июля 2019 года количества патриотов и сокращение тех, что себя к ним не относит.

На вопрос, какую часть россиян можно назвать патриотами, 4% респондентов выбрали вариант «всех», 51% — «большинство», 25% — «половину», 10% — «меньшинство» и 2% — «никого». Не ответили на вопрос 8%.

Кроме того, 52% респондентов заявили, что за последние годы патриотов стало больше, 25% считают, что ситуация не изменилась, а 10% заявили об уменьшении их количества. 13% не смогли ответить.

Опрос проводили с 24 по 26 мая, в 53 регионах страны, в 104 населённых пунктах. В исследовании участвовали 1500 человек. Погрешность оценивается в районе 3,6%.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 7 июня назвал патриотизм объединительной идеей для страны. Он подчеркнул, что последние события это доказали, а лучшим подтверждением патриотизма он назвал участников специальной военной операции на Украине.

Всероссийский центр изучения общественного мнения в марте сообщил, что опрос показал максимальный уровень патриотизма в России за всё время наблюдений. В ходе исследования 94% респондентов ответили, что считают себя патриотами, причём, 62% — безусловными патриотами.