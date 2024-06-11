Москва, 11 июня, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Бывший мэр города Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора скончался 10 июня. Об этом сообщила его жена Людмила в соцсети «ВКонтакте».

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«Вчера не стало Геннадия. Любимый сын, муж и отец… Гена всю жизнь жил для людей, редко думал о себе…не знаю как жить с этим, сердце кровью обливается», — написала она.

Как передавало ИА Регнум, покушение на Мацегору было совершено 7 июня в городе Старом Осколе Белгородской области. В него выстрелили неизвестные около его дома. Политика в критическом состоянии доставили в Москву.

В последнее время Мацегора работал директором спортивного комплекса «Георгиевский» в Старом Осколе.

На Украине Геннадия Мацегору обвинили в государственной измене. По утверждению украинской прокуратуры, он предоставил российским военным транспорт, жильё, воду и горючее.