Красногорск, 11 июня, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Суд увеличил срок заключения двум хулиганам, снявшим скальп с прохожего за окрашенные волосы в Электростали Московской области. Об этом 11 июня сообщила подмосковная прокуратура в Telegram-канале.

РИА Новости / Илья Питалев

«Суд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры города Электростали на приговор Илье Тайгуншоеву и Зафару Разокову», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам рассмотрения осужденным увеличили срок заключения до четырёх лет каждому. Фигурантов направили для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима.

В ведомстве сообщили, что Московский областной суд согласился с доводами прокурора и исключил из смягчающих обстоятельств активное способствование расследованию преступления.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошёл в июле 2023 года. Следствие установило, что фигуранты распивая спиртные напитки, увидели двух молодых людей, у одного из которых были окрашенные волосы. Один из них передал нож своему сообщнику, и тот срезал окрашенные волосы на голове 19-летнего потерпевшего, нанеся его здоровью вред средней тяжести.

Полицейские оперативно задержали первого подозреваемого, а позднее установили местонахождение второго, который скрывался в Обнинске в Калужской области. Один из арестованных позднее заявил, что сожалеет о содеянном. Свои действия он назвал глупой ошибкой и отметил, что в момент совершения преступления находился в нетрезвом состоянии. Арестованный передал извинения пострадавшему и его семье и заявил, что готов передать деньги на лечение.

В феврале 2024 года суд признал обвиняемых виновными и приговорил каждого к 3,5 года колонии общего режима.