Вашингтон, 11 июня, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Признанному виновным по делу о хранении оружия сыну американского президента Хантеру Байдену грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере до $750 тысяч, сообщил 11 июня CNN.

Иван Шилов ИА Регнум

«Хантеру Байдену может грозить до 25 лет тюрьмы и штраф в размере до 750 000 долларов при вынесении приговора», — сообщили репортёры.

Однако в материале говорится, что, вероятно, Хантер Байден получит гораздо меньший срок, так как совершил преступление впервые.

Судья заявил им, что приговор обычно назначается через 120 дней после вынесения вердикта. Это означает, что приговор сыну Байдена вынесут в середине октября 2024 года.

Присяжные признали Хантера Байдена виновным по всем трём обвинениям в совершении преступлений. Обвинительный приговор ознаменовал собой первый случай, когда ближайшего родственника президента признали виновным в преступлении во время президентского срока.

54-летний Хантер Байден обвиняется в незаконном приобретении и хранении оружия во время злоупотребления наркотиками, что является нарушением федерального закона. Так, когда человек покупает оружие, он должен заполнить форму в бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, а также подтвердить, что он имеет законное право на покупку оружия. Присяжные решили, что Байден соврал при заполнении этих форм.

Сын американского лидера не признал себя виновным по всем пунктам обвинения.

Хантер Байден обнял семью и команду юристов после оглашения обвинительного приговора.

Как сообщалоИА Регнум, 5 июня Хантера Байдена обвинили в отправке фото наркотиков дилерам. Стало известно, что он отправлял наркодилерам фотоснимки наркотиков. При рассмотрении дела в суде обвинитель показал присяжным видео, которые удалось получить с электронных устройств Байдена-младшего. На одном из них Байден-младший был без футболки с предметом, похожим на трубку для курения.

По словам свидетеля, с сентября по ноябрь 2018 года Хантер Байден обналичил с карты $150 тыс. В середине октября он заплатил наличными за оружие. Прокуратура при этом полагает, что сын Байдена вместо уплаты налогов потратил миллионы долларов на наркотики.