Уфа, 11 июня, 2024, 18:06 — ИА Регнум. На стройплощадке в Уфе рухнул подъёмник с рабочими, три человека погибли и ещё один пострадал. Об этом 11 июня сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что платформа сорвалась с высоты седьмого этажа на одном из строительных объектов. Рабочие выпали из неё, а сверху их накрыло металлом.

По предварительной информации, подвели крепления с одной из сторон. Правоохранительные органы начали расследование причин трагедии.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 11 июня трое рабочих упали на асфальт со строительных лесов с высоты восемь метров при монтаже сценических конструкций на ВДНХ в Москве. Инцидент произошёл напротив павильона №2.

Всех троих рабочих госпитализировали с различными травмами в Институт скорой помощи имени Склифосовского. Медики диагностировали у одного из них перелом позвоночника, у второго — перелом пяточной кости, у третьего — тяжёлую сочетанную травму.