Украина, 11 июня, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Всё больше жителей, ранее переехавших на Украину, возвращаются на освобождённую Россией территорию Запорожской области, сообщил глава назначенной Киевом областной военной администрации Запорожья Иван Фёдоров изданию Telegraf.

Global Look Press

«Мы видим, что этот поток увеличился три месяца назад. Контролировать это невозможно. Но мы, условно, измеряем температуру», — ответил он на вопрос о количестве человек, которые возвращаются на территорию России.

По словам Фёдорова, такая ситуация сложилась из-за «недоработки» украинских властей.

Сейчас в Запорожской области российские военные освободили более 70% территорий, под контролем Киева находится административный центр региона — город Запорожье, его функцию временно взял Мелитополь.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины постоянно проводят обстрелы подконтрольной России территории Запорожья. 5 июня пятилетний ребёнок погиб в результате обстрела села Новозлатополь. По словам главы региона Евгения Балицкого, в результате артиллерийского обстрела 6 июня тяжёлые ранения получили 11 человек, они госпитализированы в медицинские учреждения. 1 июня губернатор сообщал об ударе ВСУ по частному сектору села Новогоровка в Токмакском районе Запорожской области. По его информации, в результате атаки погибли два человека — 36-летняя женщина и ее 13-летняя дочь.

Вооруженные силы России продолжают освобождать Запорожье. 2 июня стало известно, что российские военные нанесли поражение ВСУ севернее села Работино. В Министрестве обороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии и 38-й бригады морской пехоты севернее населённого пункта Работино, а также в районах населённых пунктов Жеребянки, Новопокровка в Запорожской области и Антоновка в Херсонской области.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов 26 мая сообщал, что Вооружённые силы России расширили контролируемую зону за селом Работино. Он добавил, что российская армия продолжает развивать успешное наступление на ореховском направлении, выдавливая противника с занимаемых территорий.