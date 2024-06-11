Махачкала, 11 июня, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Селевой поток, внезапно образовавшийся после ливня в Ботлихском районе Дагестана, унёс шестилетнюю девочку в селе Кижани, она погибла. Об этом сообщила 11 июня пресс-служба регионального управления МЧС.

Кадр из видео

«В населённом пункте Кижани селевым потоком унесло шестилетнюю девочку, а также несколько голов крупного рогатого скота», — говорится в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3894926" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Трагедия случилась 10 июня. В сёлах Кижани, Риквани и Зило прошёл ливень, и образовался бурный поток, который унёс ребёнка. Местные жители пытались помочь девочке, но не смогли. Тело погибшей нашли в 6 км от села. Поток также размыл дорогу в населённом пункте. На место происшествия выехала группа спасателей.

МЧС также предупредило, что до 13 июня в Дагестане продолжатся ливни, в том числе с грозами, градом и ветром со скоростью до 15-20 м/с. Это может привести к разливам рек и сходу селей.

Как сообщало ИА Регнум, в марте в Псковской области утонул пятилетний ребёнок, упавший в коллектор. Родители оставили его без присмотра на детской площадке, он ушёл оттуда и упал в колодец. Его тело нашёл и достал отец.

В феврале в пригороде Махачкалы автомобиль, в салоне которого находились трое детей, вылетел с дороги в канал и затонул. Их вёз тренер. Он спас одного мальчика, других достали прохожие. Всех пострадавших отвезли в больницу, но один ребёнок скончался.