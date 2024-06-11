Париж, 11 июня, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Во Франции загорелась крыша Версальского дворца, посетителей эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации. Об этом 11 июня сообщил телеканал BFM TV.

Global Look Press/Gao Jing

На кадрах в СМИ виден поднимающийся над зданием дым. На место прибыли пожарные бригады.

Отмечается, что в настоящее время сотни людей ожидают за оградой дворцово-паркового комплекса. О причинах произошедшего пока не сообщили.

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Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года посетителей дважды эвакуировали из Версальского дворца. 14 октября это произошло после получения сообщений о бомбе. 17 октября эвакуацию провели из-за подозрительного звонка, на территории музея работали взрывотехники.

Тогда же музей Лувр в Париже объявил о прекращении приёма посетителей по соображениям безопасности. Телеканал BFMTV сообщал, что вход в музей закрыли после поступления сообщения о якобы заложенной бомбе. Посетителей эвакуировали, дворец оцепили.

В апреле 2019 года пожар вспыхнул в Соборе Парижской Богоматери — Нотр-Дам-де-Пари, он продолжался более 15 часов. В результате обрушились шпиль, часы, оригинальная кровля XII века. Работы по восстановлению оценили примерно в 1 млрд евро.