Москва, 11 июня, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Актёра сериала «След» Сергея Абаева мошенники обманули на 400 тысяч рублей. Они предложили артисту разбогатеть, инвестируя в криптовалюту. Об этом ИА Регнум сообщи источник.

Кадр из сериала «Морозова». 2017. Россия Сергея Абаева

31 мая в полицию обратился 29-летний артист Театра Романа Виктюка и звезда отечественных сериалов Сергей Абаев. Он рассказал оперативникам, что 26 мая в одной из соцсетей с ним связался некий Сергей Трофимов. Незнакомец предложил артисту увеличить его капитал, инвестируя в криптовалюту. Мужчина так убедительно описал схему заработка и низкие риски, что актёр поверил и согласился поучаствовать в этой схеме. Он сделал несколько переводов на указанные незнакомцем реквизиты и стал ждать обещанных дивидендов. Но Трофимов больше не вышел на связь с актёром. Через несколько дней молчания Абаев отправился в полицию.

«Поступило заявление от 29-летнего уроженца Москвы о том, что неизвестное лицо посредством сети интернет связалось с заявителем, ввело его в заблуждение по поводу возможного заработка на криптовалюте и убедило перевести на неизвестные счета 423 684 рубля», — рассказал собеседник агентства.

9 июня по заявлению артиста было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» в особо крупном размере (ч.3 ст.159 УК РФ). Ведётся расследование.

Сергей Константинович Абаев родился 12 июня 1994 года. Он окончил актерский факультет Института современного искусства под руководством Дмитрия Певцова, играл в студии «Певцов-театр». Сейчас Сергей Абаев является артистом Театра Романа Виктюка. Помимо театральных работ, на его счету роли в таких сериалах, как «Обручальное кольцо», «След», «Морозова», «Свидетели».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве актёра сериала «Король и Шут» обманули при вызове проститутки. Артист потерял 50 000 рублей, доверившись мошенникам, которые представились организаторами эскорт-услуг.