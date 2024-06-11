Москва, 11 июня, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко, предложив разрешить машинам скорой помощи при исполнении в экстренных случаях таранить автомобили, которые создают помехи.

Правительство Москвы

«Прошу Вас сообщить о позиции возглавляемого Вами ведомства по вопросу о возможности внесения в законодательство РФ изменений, предусматривающих освобождение от ответственности сотрудников скорой помощи при исполнении, которые в случае крайней необходимости прибегают к тарану», — процитировали обращение Гибатдинова «Известия».

Он пояснил, что обратился к Мурашко после происшествия в Санкт-Петербурге с женщиной-водителем, не выпускавшей из двора машину скорой с ребёнком.

Сенатор напомнил, что в стране действует статья 6.36 КоАП, где за умышленное создание препятствий перемещению и работе бригад экстренных служб могут присудить штраф в размере пяти тысяч рублей. Но некоторых это не останавливает.

Также Гибатдинов обратился к начальнику ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаилу Черникову, предложив ужесточить наказание за помехи проезду скорых. В частности, он предложил предусмотреть возможность изъятия у нарушителя права на управление автомобилем. В процедуру экзамена на получение водительских прав он предложил включить проверку знаний на действия при встрече со служебными автомобилями на дороге.

У людей, мешающих проезду скорой, отсутствует гражданское сознание, выразил мнение сенатор.

Водитель иномарки в Санкт-Петербурге 10 июня не давала проехать машине скорой помощи, перевозившей ребёнка в состоянии средней тяжести. Когда скорая отъехала от подъезда, оказалось, что возле соседнего дома припаркован иномарка, объехать её было невозможно.

Водитель скорой включил сирену и по громкой связи попросил водителя переставить автомобиль. Женщина водитель дорогу не освободила. В итоге скорая не могла выехать из двора в течение 10-15 минут. В МВД сообщили, что выясняют обстоятельства случившегося.

СК РФ 10 июня начал доследственную проверку. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил и. о. главе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову представить доклад о ходе проверки.