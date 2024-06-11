Москва, 11 июня, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания 11 июня приняли в первом чтении законопроект, который вводит уголовную и административную ответственность за участие в деятельности любых иностранных и международных организаций, признанных нежелательными в России.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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