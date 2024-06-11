Киев, 11 июня, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский начал оскорблять лидеров западных стран и этим только усугубляет собственное положение. Такое мнение 11 июня высказал майор украинской армии в отставке Игорь Лапин в эфире телеканала «Прямой».

«Как можно было умудриться несколькими предложениями на протяжении короткого промежутка времени обозвать [президента США Джо] Байдена слабым, потому что он не хочет ехать на саммит Зеленского, и в то же время обозвать [кандидата в президенты США Дональда] Трампа лузером», — задался вопросом он.

По словам эксперта, глава киевского режима такими безрассудными высказываниями в адрес западных лидеров «сжигает мосты» перед собой.

Лапин также рассказал, что ранее послы стран «Группы семи» собирались провести встречу с Зеленским, однако тот не стал их принимать, после чего дипломатов «повели на два этажа ниже» на встречу с главой офиса лидера киевского режима Андреем Ермаком.

«Зеленский свято уверовал в свой абсолютный рейтинг в западном мире», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая глава киевского режима назвал «не очень сильным решением» то, что Байден принял решение не участвовать в «мирном саммите» в Швейцарии. Зеленский уточнил, что очень бы хотел видеть на этом мероприятии президента США

В начале июня глава киевского режима заявил, что Трамп, собирающийся снова баллотироваться на пост президента США, станет «лузером» в случае поддержки идеи компромисса с Россией. Он уточнил, что Киев не станет мириться с таким решением, однако в этом случае может остаться без поддержки Вашингтона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце мая заявлял, что Зеленский в последнее время делает множество заявлений, скатываясь в истерику. Представитель Кремля отметил, что такое поведение может быть связано с тяжёлой для ВСУ ситуацией на линии фронта.