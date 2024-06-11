* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 11 июня, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Следственный комитет проверит высказывания актрисы Яны Трояновой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) с призывами к убийству российских детей. Об этом 11 июня сообщила пресс-служба ведомства.

Anatoly Lomohov/Global Look Press

«Председатель СК России поручил провести проверку в связи с высказываниями иноагента Яны Трояновой», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что в СМИ ранее опубликовали видеозапись, на которой Троянова публично выражала поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей.

Следственный комитет проведёт процессуальную проверку, в рамках которой даст правовую оценку высказываниям актрисы.

Как передавало ИА Регнум, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова попросила сотрудников СК проверить публичные высказывания Трояновой о российских детях. Депутат привела фрагмент видео, в котором актриса оправдывала призывы к убийству русских, включая детей. Политик подчеркнула, что особенно страшно слышать подобные высказывания от женщины.