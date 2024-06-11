СК проверит слова Трояновой* об убийстве российских детей
СК проверит слова актрисы Трояновой об убийстве российских детей
Москва, 11 июня, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Следственный комитет проверит высказывания актрисы Яны Трояновой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) с призывами к убийству российских детей. Об этом 11 июня сообщила пресс-служба ведомства.
«Председатель СК России поручил провести проверку в связи с высказываниями иноагента Яны Трояновой», — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что в СМИ ранее опубликовали видеозапись, на которой Троянова публично выражала поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей.
Следственный комитет проведёт процессуальную проверку, в рамках которой даст правовую оценку высказываниям актрисы.
Как передавало ИА Регнум, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова попросила сотрудников СК проверить публичные высказывания Трояновой о российских детях. Депутат привела фрагмент видео, в котором актриса оправдывала призывы к убийству русских, включая детей. Политик подчеркнула, что особенно страшно слышать подобные высказывания от женщины.