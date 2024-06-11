Румыния, 11 июня, 2024, 16:32 — ИА Регнум. В Румынии на атомной электростанции Чернаводэ 11 июня вспыхнул пожар, сообщил digi24. ro.

Zlatko Krastev

На станции сработала пожарная тревога, произошёл выброс дыма и возникла опасность возгорания. Сотрудников эвакуировали до приезда огнеборцев.

Как отметил телеканал, быстро приехавшие из Констанцы пожарные установили, что возгорание произошло в подвале машинного зала на втором энергоблоке.

Пожар был небольшой и без пламени. Задымление произошло на насосе рециркуляции воды. Когда он вышел из строя, включился дублирующий насос. Другое оборудование не пострадало, радиоактивных материалов поблизости не было.

Румынская госкомпания Nuclearelectrica, оператор АЭС, сообщила, что никто не пострадал. Оборудование изолировано, идёт внутреннее расследование по установлению причин пожара.

«Незначительный пожар и дым не оказали влияния на ядерную безопасность и производство, станция работала на номинальной мощности и в пределах нормальных параметров. Напоминаем, что энергоблок №1 находится в программе плановой остановки», — сообщили в Nuclearelectrica.

Как сообщало ИА Регнум, в Финляндии 3 июня из-за неисправности турбины приостановила работу АЭС «Олкилуото-3». Аналогичные сбои происходили на станции в ноябре прошлого года.

В Японии на АЭС «Симанэ» в машинном зале второго энергоблока в районе распределительного ящика вспыхнул пожар 30 апреля. Люди не пострадали. Руководство станции заверило, что на экологическую ситуацию этот инцидент не повлиял.