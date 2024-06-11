Челябинск, 11 июня, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината задержали по подозрению в педофилии, сообщил 11 июня Telegram-канал «112».

URA.RU/TASS

Речь, предположительно, идёт о Павле Ходоровском. По данным источника, его заподозрили в совращали и вступлении в интимную связь с несовершеннолетними девочками. Не исключается, что гендиректор мог платить им за это деньги.

Как сообщается мужчину задержали, вскоре ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. В отношении него, по данным источника, возбудили уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности.

Как в марте проинформировало ИА Регнум, Мосгорсуд вынес пожизненный приговор иностранцу за развращение детей. По версии следствия, от действий 55-летнего иностранца пострадали шестеро детей. Всего он совершил 20 преступлений.

В феврале Савёловский суд Москвы приговорил американца к 21 году лишения свободы за совершение преступлений против половой неприкосновенности. По версии следствия, он растлевал детей, когда они проживали с ним в США с 2014 по 2018 год.