Нижний Новгород, 11 июня, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки уверены в том, что, если их действия спровоцируют третью мировую войну, от этого пострадает только Европа, а они окажутся в выигрыше. Об этом 11 июня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде.

National Nuclear Security Administration Взрыв британской ядерной бомбы. Невада. 1953

«Они [США] уверены, что если они спровоцируют ядерную войну, чем они активно занимаются, то пострадает только Европа, а они, как всегда, останутся в выигрыше», — сказал он.

Министр отметил, что это является ответом на вопрос о том, как США относятся к Европе.

Лавров добавил, что именно такой менталитет у людей, определяющих сейчас внешнюю политику Вашингтона и фактически руководящих Украиной.

Как сообщало ИА Регнум, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 2 мая заявил, что президент США Джо Байден якобы не хочет нести ответственность за развязывание третьей мировой войны и не желает конфликта с Россией. При этом он напомнил, что американские власти разрешили киевскому режиму бить американским оружием по российской территории.

В конце мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что действия лидеров Евросоюза создают угрозу начала третьей мировой войны. Она также назвал политику Брюсселя «военным психозом».

Президент России Владимир Путин в июне 2023 года отмечал, что в случае третьей мировой войны победителей не будет. Глава государства подчеркнул, что также не будет победителя в таком конфликте в виде США, отметив, что в Вашингтоне только делают вид, что не боятся эскалации конфликта на Украине до мирового уровня, но на самом деле это не так.