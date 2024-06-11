Мурманск, 11 июня, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Легкомоторный самолёт Cessna совершил аварийную посадку на автотрассу в Мурманской области. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Северо-Западная транспортная прокуратура

«11 июня 2024 года самолёт Cessna ООО «АК Лаггар» совершил вынужденную посадку на автодорогу Кола — Лотта (151-й км)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной происшествия стал отказ техники, посадка прошла благополучно, экипаж не пострадал.

В прокуратуре добавили, что организовали проверку, в ходе которой оценят исполнение законодательства о безопасности полётов и техническое состояние воздушного судна.

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Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК, на борту самолёта были два человека, предварительная причина вынужденной посадки — отказ двигателя.

Как передавало ИА Регнум, 10 июня легкомоторный самолёт упал на территории Яшкульского района в Калмыкии. После инцидента Астраханская транспортная прокуратура по поручению Южной транспортной прокуратуры организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов.

8 июня легкомоторный самолёт Piper совершил аварийную посадку на Тураевское шоссе в районе Лыткарино в Московской области. В качестве одной из причин ЧП рассматривается неисправность двигателя воздушного судна. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений не было.