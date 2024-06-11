Симферополь, 11 июня, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Верховный Суд Республики Крым приговорил жителя региона к пяти годам лишения свободы за сотрудничество со Службой безопасности Украины, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По данным республиканского управления ФСБ, мужчина 1983 года рождения приехал в Крым в 2010 году из Волынской области на Западе Украины и получил российское гражданство. Однако он сохранял антироссийские настроения и открыто заявлял о ненависти к России. Обвиняемого задержали в июне 2023 года.

«В период с октября 2022 года по апрель 2023 года посредством переписки в мессенджерах подсудимый вступил в сговор с представителями СБУ, сообщив об умении управлять беспилотными летательными аппаратами. В ходе бесед он предлагал способы своего непосредственного участия в противодействии проведению Россией специальной военной операции», — заявили в суде.

Суд признал мужчину виновным по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством) и приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год.

В ФСБ отметили, что это первый случай оглашения приговора по статье 275.1 УК России в Крыму.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня стало известно об аресте жителя Хабаровска за сотрудничество с Главным управлением разведки министерства обороны Украины. 35-летний мужчина выступал против специальной военной операции и, желая перейти на строну ВСУ, инициативно через интернет установил сотрудничество на конфиденциальной основе с представителями ГУР для осуществления деятельности, направленной против безопасности России. Нарушителя заключили под стражу.

21 мая в Забайкалье краевой суд приговорил женщину к 12 годам заключения за шпионаж в интересах украинских спецслужб. В ходе оперативно-разыскных действий удалось установить, что подсудимая выполняла задания спецслужб Украины. Отмечается, что женщина собирала и передавала украинским силовикам информацию о передвижении военнослужащих и воинских соединений ВС России, готовящихся к отправке в зону СВО, по территории Забайкальского края.

7 мая управление ФСБ в Херсонской области сообщило о задержании россиянина, сотрудника МЧС, завербованного военной разведкой Украины и готовил диверсию. Мужчина 1987 года рождения по заданию Киева привёз и хранил по месту жительства в селе Каиры самодельные взрывные устройства. С помощью них он планировал осуществить диверсионно-террористические акты в Херсонской области.