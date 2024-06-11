Москва, 11 июня, 2024, 15:45 — ИА Регнум. После прошедших в 2024 году в Казани первых международных «Игр будущего» учёные из Университета «Синергия» создали первое в России комплексное учебно-популярное издание по цифровым видам спорта. Об этом ИА Регнум рассказали в пресс-службе вуза.

(сс) Alper Çuğun

Авторы 131-страничной книги «Цифровые виды спорта: ожидания, реальность и перспективы» вице-президент университета «Синергия» Владимир Леднев, заведующая кафедрой киберспорта вуза Елена Скаржинская и руководитель магистерской программы «Менеджмент в киберспорте и фиджитал спорте» Марал Чарыева в семи главах, четыре из которых так или иначе посвящены «Играм будущего», постарались показать видение различных аспектов развития цифровых видов спорта в России и мире с учётом современных реалий и ближайших перспектив.

«Наша основная цель была показать, как сегодня развиваются цифровые виды спорта, учитывая их определенную специфику и совсем небольшой возраст. Книга рассчитана на максимально широкую читательскую аудиторию. Прежде всего на тех, кто профессионально работает в региональных федерациях по цифровым видам спорта и спортивных клубах, организует различные соревнования на массовом и любительском уровнях, учится в университетах и колледжах. Мы надеемся, что будущие профессионалы отрасли смогут использовать полученную из книги информацию в процессе освоения профессиональных компетенций для работы в игровой индустрии и спортивном менеджменте», — расскахала один из авторов — Елена Скаржинская.

Она также выразила надежду на то, что книга будет интересна просто интересующимся различными цифровыми видами спорта — от киберспорта до гонок дронов. Наш

Оценивая перспективы развития киберспорта в России, эксперт отметила, что главным трендом прошлого года стала приоритетность цифрового спорта в развитии международного спортивного движения и, как следствие, повышенное внимание государственных институтов и спортивных функционеров к развитию цифровых видов спорта. Причем, как в России, так и за рубежом.

«Сейчас в этой области сложилась очень интересная ситуация. С одной стороны, Россия является пионером в легитимации цифровых и шире инновационных технических видов спорта. В том числе через прошедшие недавно первые в мире «Игры будущего». А, с другой, основные видеоигры и даже спортивные метавселенные создаются сейчас в других странах. Это создает определенную двойственность», — объяснила она.

Скаржинская также добавила, что в ближайшее время среди тенденций в этой сфере можно будет увидеть активное распространение VR-единоборств. То есть соревнований по боевым искусствам с элементами дополненной и виртуальной реальности. Стремительно набирает популярность и VR-страйкбол. Эксперты также прогнозируют всплеск интереса к метавселенным. В метавселенные будут «вшиты» тренажёрные технологии вроде велотренажеров и беговых дорожек. Характерным примером является платформа Zwift, позволяющая осуществлять эффективные коммуникации в виртуальном пространстве во время занятий двигательными активностями, наподобие бега или езды на велосипеде. Кроме того, сейчас появились возможности для активного использования в играх сенсорных визуализаторов. Например, в ставших очень популярными в России танцевальных ритм-симуляторах серии Just Dance.

В феврале в России впервые прошли «Игры будущего». Старт им дал 21 февраля президент РФ Владимир Путин. Он назвал турнир даром России мировой спортивной семье. Глава государства также отметил, что зарождение идеи объединить спорт и киберспорт в России является закономерным. Президент подчеркнул, что эти игры свободны от двойных стандартов, политической конъюнктуры и дискриминации.

Второй международный турнир по фиджитал‑спорту «Игры будущего» пройдёт в 2025 году в Объединённых Арабских Эмиратах.