Санкт-Петербург, 11 июня, 2024, 15:17 — ИА Регнум. «ФосАгро» увеличивает поставки минеральных удобрений в дружественные страны, а также развивает сотрудничество в сферах биотехнологий и аграрного образования. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказал генеральный директор компании Михаил Рыбников.

Иван Шилов ИА REGNUM «ФосАгро»

С 2019 года «ФосАгро» возглавляет российскую часть рабочей группы по агробизнесу Делового совета БРИКС. Ключевыми направлениями её деятельности являются продовольственная безопасность стран — участниц БРИКС и биотехнологии в сельском хозяйстве.

«Страны БРИКС — особенно Бразилия и Индия — являются для «ФосАгро» основными направлениями экспорта, — сообщил Рыбников. — В прошлом году мы нарастили поставки в Бразилию на 0,9 млн тонн, до 2 млн тонн удобрений. Также важным подспорьем стало получение в декабре 2022 года продукцией «ФосАгро» бразильского «Знака качества окружающей среды». Тем самым мы смогли подчеркнуть конкурентное преимущество нашей продукции — уникальную экологичность. Ведь в наших удобрениях нет опасных для здоровья человека и почв концентраций токсичных веществ, в том числе кадмия. Будем тиражировать этот опыт».

Он также подчеркнул, что компания готова и дальше наращивать объёмы поставок минеральных удобрений, но эти возможности ограничены торговыми барьерами, увеличивающими стоимость продукции для конечных потребителей. И сегодня рабочая группа БРИКС обсуждает либерализацию торговли агрохимической продукцией, включая минеральные удобрения, стремясь в итоге к обнулению импортных пошлин на минеральные удобрения внутри объединения БРИКС.

Биотехнологии — еще одна перспективная область взаимодействия внутри БРИКС. Здесь «ФосАгро» совместно с компанией «Иннопрактика» работает над семью инновационными продуктами. Три из них уже успешно прошли испытания и запущены в производство.

Компания успешно ведет просветительскую деятельность. В прошлом году для аграриев из дружественных стран «ФосАгро» запустила цифровую образовательную платформу Pro Agro Lectorium. Фактически она стала совместным образовательным проектом стран — участниц БРИКС в области современных агротехнологий. В 2024 году планируется подготовить и разместить до 30 лекций от каждой страны по передовым технологиям в сельском хозяйстве.

«Мы также делимся с коллегами по Рабочей группе БРИКС своим опытом международного партнёрства, — сообщил Михаил Рыбников. — В 2018 году «ФосАгро» стала первой за всю историю ФАО ООН (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций) российской компанией, которая была выбрана для реализации глобальной инициативы в области защиты почв. Мы вместе запустили сеть, которая сегодня включает более 1000 лабораторий в 160 странах, в том числе в Бразилии, Индии, ЮАР. Они оценивают качество и безопасность удобрений, следят за здоровьем почв. Кроме того, «ФосАгро» вместе с ЮНЕСКО в рамках программы «Зелёная химия для жизни» ежегодно вручает гранты на исследования в области защиты окружающей среды. За семь раундов программы в качестве получателей грантов было выбрано 48 молодых учёных из 32 стран мира».