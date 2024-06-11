Москва, 11 июня, 2024, 15:01 — ИА Регнум. В Сколково к следующему году откроется первый в России кластер видеоигр и анимации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Его резидентами станут ведущие и начинающие российские компании-разработчики и анимационные студии», — отметил градоначальник.

Площадь кластера составит около 40 тыс. кв. м. По словам Собянина, он станет местом для проведения конференций и общения для представителей игровой индустрии. Для молодых специалистов там запустят образовательную площадку. Для совершенствования навыков в рамках кластера откроют «Фабрику видеоигр».

«Уверен, создание кластера поможет развитию видеоигрового туризма. И уже скоро появятся игры, место действия, сюжет и персонажи которых будут связаны с Москвой, ее историей, культурой и географией», — подчеркнул Собянин.

Как сообщало ИА Регнум, более 14 тыс. инновационных проектов реализовали столичные предприниматели с помощью цифровой платформы Московского инновационного кластера (МИК). Проект был разработан в 2018 году. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с его помощью уже удалось привлечь более 34,2 миллиарда рублей инвестиций.

МИК стал основным каналом предоставления мер поддержки бизнесу со стороны столичного правительства. Среди других городских мер поддержки инновационных компаний Собянин назвал технопарки.