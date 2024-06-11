Берлин, 11 июня, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Еврокомиссия передаст киевскому режиму в июле первый транш доходов, полученных от реинвестирования замороженных активов России, в размере €1,5 млрд, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 11 июня на конференции по восстановлению Украины в Берлине.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Около €1,5 млрд из доходов от российских активов будут доступны в июле, 90% из этих средств направят на оборону, 10% — на восстановление [Украины]», — сказала она.

Фон дер Ляйен добавила, что на саммите «Большой семёрки», который пройдет на этой неделе в Италии, участники мероприятия обсудят, как добиться, чтобы Киев смог как можно быстрее и воспользоваться этими средствами.

Как передавало ИА Регнум, агентство Bloomberg 23 мая сообщило, что страны G7 одобрили предложение США передавать украинским властям доходы от замороженных активов России. Ожидается, что это обеспечит поступление $50 млрд. При этом механизм выделения средств, по информации издания, ещё не определили.

4 июня газета Financial Times заявила, что США планируют предоставить Украине кредит на $50 млрд за счёт доходов от российских активов, но для этого требуется, чтобы Евросоюз продлил антироссийские санкции на неопределённый срок.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя обсуждение на Западе способов передать Киеву российские активы, заявила, что в случае положительного решения, ЕС столкнётся с серьёзными ответными мерами. Она подчеркнула, что споры и претензии нужно решать в суде и на основании одинаковых для всех законов и правил. Москва примет необходимые меры для защиты национальных интересов, подчеркнула дипломат.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что в России также есть средства западных стран, замороженные в качестве ответных мер. Москва будет индивидуально реагировать на каждый случай изъятия российских активов, подчеркнул министр.