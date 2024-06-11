Москва, 11 июня, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Суд приговорил к 14 годам экс-советника главы центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова за создание преступной группы «ЕНОТ»(«Единые народные общинные товарищества») и вымогательство, следует из решения Кунцевского суда Москвы.

«Назначить Молокоедову 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — огласила решение судья.

Лидера преступной группы «ЕНОТ» суд признал виновным в создании сообщества, действовавшего под видом военно-патриотической организации. Помимо этого, суд признал Молокодаева виновным в вымогательстве и угрозе убийством.

Обвинение требовало для экс-советника главы центра иммунологии МГУ 14 лет колонии.

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