Москва, 11 июня, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Нельзя допустить ситуации, чтобы в Москве не хватало объектов электроэнергетики, заявил президент Владимир Путин на встрече с генеральным директором компании «Россети» Андреем Рюминым.

«Нам ни в коем случае нельзя допустить ситуации, которая у нас была несколько лет назад, когда соответствующих объектов электроэнергетики не хватало», — заявил глава государства.

Путин напомнил, что тогда в Московском регионе приходилось предпринимать экстренные мероприятия для того, чтобы расширить эту возможность. Не хотелось бы никаких экстренных мероприятий, всё должно быть в плановом порядке, подчеркнул президент.

Российский лидер на встрече также заявил, что обращался с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Градоначальник тоже обратил внимание на то, что экономика региона растёт.

Путин и Рюмин обсудили ключевые направления деятельности компании «Россети», реализацию проектов в рамках инвестиционной и ремонтной программ, мероприятия, направленные на повышение надёжности электросетей.

В 2005 году произошла крупная авария на подстанции Чагино. Она спровоцировала серьёзное нарушение в работе московского энергокольца. В результате несколько электростанций перестали работать, что привело к перебоям в подаче электроэнергии не только в Москве и Московской области, но и в Тульской, Калужской и Рязанской областях. Устранить последствия аварии удалось спустя сутки.

В результате аварии несколько десятков тысяч человек оказались заблокированы в остановившихся поездах московского метро и лифтах, было нарушено железнодорожное сообщение и парализована работа многих коммерческих и государственных организаций.