Токио, 11 июня, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Японский микробиолог и биохимик Акира Эндо, открывший вещество «статин», умер на 91-м году жизни, сообщил 11 июня телеканал NHK.

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Почётный профессор Токийского университета сельского хозяйства и технологий, который открыл «статин», вещество, снижающее уровень холестерина в крови, а также разработал лекарство от атеросклероза, которое когда-то считалось «самым продаваемым лекарством в мире», скончался в больнице в Токио 5 июня.

Японские СМИ сообщили, что Эндо умер от болезни. Другие подробности и причину смерти телеканал не привёл.

Учёный родился в префектуре Акита. В 1973 году, когда он был научным сотрудником Daiichi Sankyo, второй по величине фармацевтической компании Японии, Эндо обнаружил, что вещество под названием «статин», вырабатываемое голубой плесенью, подавляет синтез холестерина в организме.

В 1987 году «статин» появился в США, а в 1989 году он продавался в Японии для лечения атеросклероза. По оценкам, десятки миллионов людей во всем мире в настоящее время принимают это вещество.

В 2006 году Эндо удостоили Японской международной премии, в 2008 году — премии Ласкера, в 2011 году — звания «Заслуженный человек мира», а в 2017 году — Канадской международной премии Гайрднера. В течение многих лет он считался сильным кандидатом на присуждение Нобелевской премии по медицине и химии.