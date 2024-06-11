Москва, 11 июня, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Первая группа жителей Белгородской области, раненных при обстрелах и проживающих в наиболее часто обстреливаемых районах, отправилась на оздоровительный отдых. Программу полностью оплатил Российский Красный Крест (РКК).

Максим Буданов/ТАСС

«Мы осознаем, что физическое и ментальное здоровье пострадавших требует комплексного подхода, поэтому организация стремится сделать всё возможное, чтобы поддержать пострадавших», — рассказал председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

По его словам, более 50 человек из Белгородской области, нуждающихся в реабилитации, отправились в санатории Тверской области, Краснодарского края и Крыма. Всего в рамках программы организуют оздоровительный отдых для 4200 пострадавших.

Каждая группа проведёт на отдыхе от 15 до 21 дня. В течение этого времени белгородцы получат необходимое лечение и восстановительные процедуры.

Программа оздоровительного отдыха организована совместно с «Росмолодёжь. Добро» через платформу «МОСГОРТУР». Администрация области составляет списки жителей, нуждающихся в реабилитации, после чего они могут забронировать место в санатории на платформе. РКК оплачивает их пребывание, а при поддержке РЖД всем участникам программы оплачивают дорожные расходы.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня в Бердянске принял первую смену филиал «Артека». В первой смене в «Красной гвоздике» отдохнут дети из четырёх воссоединенных регионов России — Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик. За пять смен лагерь посетят более тысячи детей, а самых талантливых в уже 2024 году пригласят на одну из смен в «Артек».

Белгородская область, как и ряд других приграничных регионов, постоянно подвергается обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины. Только 11 июня в течение часа силы ПВО сбили над областью три беспилотных летательных аппарата самолётного типа. 10 июня в городе Шебекино в результате обстрела ВСУ пострадали три мирных жителя. По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, в белгородскую горбольницу № 2 госпитализировали мужчину, получившего при обстреле множественные осколочные ранения ног, рук и грудной клетки. Кроме того, в областную больницу доставили двух женщин с различными осколочными ранениями.