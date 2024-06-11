Мелитополь, 11 июня, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Гражданка Украины, проживающая в Запорожской области, получила 13 лет колонии общего режима за шпионаж в пользу ВСУ, сообщили 11 июня в пресс-службе прокуратуры по Крыму.

Иван Шилов ИА Регнум

Как установил суд, Юлия Ковешникова с июня 2022 года по январь 2023 года собирала информацию о местонахождении российских силовиков, техники и оружия подразделений Временного управления МВД в Запорожской области. Собранные данные она передавала сожителю, служившему в ВСУ.

Эти сведения украинская сторона могла использовать для нанесения ударов по местам дислокации правоохранительных органов, отметили в прокуратуре.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Ковешникову к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщило ведомство.

Отмечается, что уголовное дело против гражданки Украины возбудили по материалам управления ФСБ в Запорожской области. Прокуратура Крыма поддержала гособвинение по уголовному делу.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня в ЛНР вынесли обвинительный приговор жителю Кременского района за сбор и передачу в Киев сведений о перемещении и местах расположения российских военных. Информацию мужчина передавал через мессенджеры. За шпионаж его приговорили к 12 годам лишения свободы.

3 июня стало известно, что ФСБ раскрыла в Севастополе агентурную сеть украинских спецслужб, пять человек, завербованных на территории Запорожской области, задержали. У них нашли три готовые бомбы и несколько килограммов взрывчатки. Суд в начале июня заключил всех агентов Киева под стражу.