* — террористическая и экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 11 июня, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Снятие администрацией США запрета на поставки вооружений украинскому националистическому формированию «Азов» (террористическая и экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) является поддержкой фашизма. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Mauricio Campino/Global Look Press

«Подобное решение является публичной поддержкой идей фашистского толка, несущих угрозы жизни для всего человечества, и героизацией нацизма», — привела его слова «Газета.Ru».

Депутат отметил, что в этом вся суть американской демократии — никаких международных принципов и норм морали США не придерживаются.

По словам Шеремета, в годы Второй мировой войны США до последнего негласно поддерживали режим Гитлера, а когда осознали близость его краха, открыли второй фронт, чтобы оказаться в лагере победителей.

Он добавил, что так же будет и с Украиной — американцы первые придут её добивать, как только «запахнет жареным».

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня газета The Washington Post со ссылкой на Госдеп написала, что Вашингтон снял запрет на поставки американского оружия «Азову». По утверждению Госдепа, проверка показала якобы соответствие этого формирования критериям поправки Лихи, согласно которой нельзя оказывать военную помощь иностранным боевым подразделениям, причастным к нарушениям прав человека.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 11 июня, что Москва крайне негативно относится к такому решению Вашингтона. Он добавил, что США ничем не гнушаются в попытках подавить Россию, используя жителей Украины в качестве инструмента, и даже выказывают готовность к заигрыванию с неонацистами.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что открытая поддержка боевиков этого неонацистской группировки запятнала позором США. Дипломат также призвал человечество всеми силами противостоять героизации нацизма.