Москва, 11 июня, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Арестованного по делу о крупном мошенничестве экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова могут отправить в зону СВО, в этом случае уголовно-процессуальный кодекс позволяет приостановить расследование уголовного дела, заявил 11 июня адвокат Сергей Буйновский.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Иван Попов

«Военноначальник такого уровня, как Попов, должен всё-таки на фронте сидеть, а не в изоляторе», — заявил «Известиям» адвокат.

Как пояснил Буйновский, отправка в зону спецоперации станет возможной, если командующий Южным военным округом направит в Следственный комитет соответствующее ходатайство.

Попова арестовали 17 мая по уголовному делу о мошенничестве. Его обвинили в хищении более 1,7 тыс. тонн металлоконструкций на сумму 130 млн рублей, приобретённых для создания линии обороны в Запорожской области. Генерал-майора арестовали до 16 июля по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Попов отрицает свою вину.

В июне 2-й Западный окружной военный суд рассмотрел обращение об изменении меры пресечения для Попова на домашний арест. Помимо стороны защиты, за это выступило и обвинение, так как он дал изобличающие показания на других участников хищения. Суд оставил обвиняемого под арестом.

Суд в Москве в рамках уголовного дела генерал-майора Ивана Попова постановил 10 июня арестовать на два месяца нового фигуранта. Его личность не раскрывали. Известно, что новому фигуранту дела предъявили такое же обвинение.

Отец Попова в беседе с ИА Регнум заявил о невиновности сына. По его мнению, под генерал-майора «копали» недоброжелатели и подставили его.