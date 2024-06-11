Бердск, Новосибирская область, 11 июня, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Хоккеист команды «Кристалла» из города Бердска в Новосибирской области Макар Кириенко скончался в возрасте 12 лет. Об этом 11 июня сообщила пресс-служба клуба в соцсети «ВКонтакте».

(сс) Matthew Fournier

«Сегодня перестало биться сердце Макара Кириенко», — сообщили в пресс-службе.

Причины смерти юного спортсмена не сообщили.

Позднее в пресс-службе сообщили, что церемония прощания с хоккеистом состоится 11 июня в Бердске.

Кириенко играл в составе «Кристалла» игроков 2011 года рождения. Его признали лучшим защитником Сибирского федерального округа среди хоккеистов этого возраста в сезоне-2023/24.