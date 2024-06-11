Москва, 11 июня, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Более 200 спортивных объектов возвели в Москве с 2011 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«Среди них как крупные профессиональные сооружения, так и физкультурно-оздоровительные комплексы районного значения для развития массового спорта», — отметил градоначальник.

С начала 2024 года в эксплуатацию ввели восемь спортобъектов, в том числе уникальный Дворец тенниса на территории «Лужников» и спорткомплекс на улице Раменки.

До конца текущего года в столице достроят еще несколько комплексов — «Алтайский» в Гольянове, «Горизонт» в Зеленограде и «Акварис» в Зябликове. А до конца 2026 года планируется возвести ещё порядка 39 объектов спорта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Сергей Собянин рассказал о планах московских властей восстановить Олимпийский велотрек в Крылатском. Мэр отметил, что он войдёт в современный кластер, который объединит сразу несколько крупнейших объектов. Кроме велотрека в него войдут Гребной канал и парк Крылатские холмы.

В обновлённом спортивном кластере смогут заниматься спортом тысячи жителей Москвы. В разработке концепции кластера примут участие как профильные спортивные федерации, так и местные жители.