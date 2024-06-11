Москва, 11 июня, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вечером 11 июня проведёт встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/ТАСС

«После 18:00 президент примет министра иностранных дел Турции Фидана, который находится здесь с рабочей поездкой», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Фидан проводил в России переговоры, а теперь проинформирует Путина об их итогах.

Песков также подчеркнул, что у Москвы и Анкары весьма обширная повестка дня, много тем для обсуждения.

Как передавало ИА Регнум, Фидан 10 и 11 июня находится в России. Он примет участие в сессии БРИКС+, которая состоится 11 июня на полях встречи министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде.

4 июня Фидан заявил, что Турция намерена присоединиться к БРИКС, и этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров объединения в Нижнем Новгороде.

Песков отмечал, что Россия приветствует интерес Турции к организации. По его словам, БРИКС заинтересовано в поддержании контактов со всеми государствами, которые хотят взаимодействовать с ним.