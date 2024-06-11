Москва, 11 июня, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Российские спецслужбы установили причастность военной разведки Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом 11 июня заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Он отметил, что западные и украинские спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей резонансных преступлений в России, помогают в их подготовке и оснащении.

«Показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном «Крокус сити холле», — сказал он.

Как ранее передавало ИА Регнум, Бортников заявил, что Украина при поддержке стран НАТО осуществляет поиск исполнителей терактов в среде трудовых мигрантов.

Теракт «Крокус Сити Холле» совершиои 22 марта. В результате нападения погибли 145 человек, в том числе шестеро детей. Ещё 550 человек пострадали. Суд признал потерпевшими по делу о теракте в концертном зале более 1,7 тыс. человек.

В ходе расследования преступления Басманный суд Москвы в общей сложности принял решение арестовать 18 фигурантов дела. Ещё двое обвиняемых находятся под подпиской о невыезде.

Президент России Владимир Путин заявил, что главной целью теракта в «Крокусе» было стремление нанести ущерб единству страны. Он отметил, что других целей не просматривается. Россия не может быть целью атак со стороны исламских фундаменталистов, так как показывает уникальное межконфессиональное, межрелигиозное и межэтническое согласие.

3 апреля Николай Патрушев, занимавший пост секретаря Совета безопасности России, сообщил, что следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам. Он отметил, что Москве пытаются навязать, будто за этим преступлением стоят исламисты.