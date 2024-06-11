Москва, 11 июня, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Цифровое удостоверение многодетной семьи стало доступно всем москвичам, чьи семьи получили такой статус. Об этом заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Павел Лисицын/РИА Новости

Она напомнила, что цифровые удостоверения многодетным семьям в Москве начали выдавать в феврале 2024 года. Для получения документа необходимо было подать на портале mos.ru заявление о присвоении или продления соответствующего статуса. С начала работы программы электронный документ получили 11 тысяч таких семей.

«Теперь цифровое удостоверение стало доступно и тем, кто ранее получил статус многодетных. Для его оформления не нужно подавать отдельное заявление или тратить время на личный визит в центры госуслуг, если горожанин является членом многодетной семьи, его удостоверение уже доступно в личном кабинете портала mos.ru», — отметила Ракова.

Цифровое удостоверение равнозначно бумажному, подчеркнула заместитель мэра. Его можно скачать на мобильный телефон, а также поделиться уникальным QR-кодом со всеми членами семьи, чтобы подтвердить льготу в любом месте.

Как передавало ИА Регнум, с 1 июля 2024 года в России заработает реестр многодетных семей. Этот документ позволит упростить процедуру взаимодействия таких семей с госструктурами, которые занимаются назначением льгот.

Кроме того, в Минтруда разработали единую форму удостоверения многодетной семьи. Проект соответствующего постановления правительства представили на общественное обсуждение. Так, удостоверение можно будет использовать для получения региональных мер поддержки внутри субъекта, им также можно будет пользоваться в поездках по стране при посещении учреждений культуры.