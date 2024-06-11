Екатеринбург, 11 июня, 2024, 12:10 — ИА Регнум. В посёлке Пионерский в Талицком районе Свердловской области 10 июня девятилетний ребёнок погиб при столкновении кроссового мотоцикла с легковым авто. Водитель питбайка впал в кому, сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Екатерина Ветохина/ТАСС

«Около 18:00 мск 20-летний водитель кроссового мотоцикла «Kayo», выезжая на нерегулируемый перекрёсток со второстепенной дороги, не уступил дорогу авто «Хонда Цивик», двигающемуся по главной дороге», — сообщили в инспекции.

В результате пассажир мотоцикла, девятилетний мальчик, погиб на месте, а водитель — 20-летний брат ребёнка — попал в кому. Автомобилист не пострадал.

По данным автоинспекторов, байкеры не имели защитной экипировки и мотошлемов. У водителя питбайка не было прав на управление мотоциклом. Специалисты проведут химико-токсикологическое исследование, чтоб установить, в каком состоянии он сел за руль. По факту ДТП правоохранители начали расследование.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года подросток за рулем автомобиля Toyota Mark II спровоцировал массовое ДТП с участием четырех автомобилей и мотоцикла во Владивостоке. Несовершеннолетний водитель на высокой скорости не справился с управлением и врезался в Toyota Crown, после чего сбил стоявшего рядом с автомобилем 17-летнего пешехода. Затем автомобиль с подростком за рулём отбросило в сторону Audi, мотоцикла и универсала Subaru Levorg. В результате ДТП пострадали два человека: мотоциклист и 17-летний пешеход.

В августе 2023 года мотоциклист без прав сбил коляску с ребёнком в Якутии. Выехавший на тротуар байкер уходил от столкновения с автобусом. Водитель общественного транспорта на регулируемом перекрёстке с улицей 40 лет Октября не уступил ему дорогу. В результате ДТП двухлетняя девочка получила тяжёлую открытую черепно-мозговую травму.

В том же месяце байкер насмерть разбился о бетонную стену в Санкт-Петербурге. 50-летний мужчина на мотоцикле «Харлей Дэвидсон» по неустановленной причине не справился с управлением и врезался в бетонную стену на гаражной территории. Мужчина скончался от полученных травм.