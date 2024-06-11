Белгород, 11 июня, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили ещё один беспилотник Вооружённых сил Украины в небе над Белгородской областью. Об этом 11 июня сообщило Министерство обороны.

Виктора Толочко/ИТАР-ТАСС

Российские военные пресекли попытку террористической атаки Киева с помощью дрона самолётного типа около 11:25 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — проинформировали в ведомстве.

До этого средства ПВО в Белгородской области отработали по беспилотникам около 10:30 мск и около 11:10 мск. В обоих случаях также применялись БПЛА самолётного типа.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня в городе Шебекино в результате обстрела ВСУ пострадали три мирных жителя. По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, в белгородскую горбольницу № 2 госпитализировали мужчину, получившего при обстреле множественные осколочные ранения ног, рук и грудной клетки. Кроме того, в областную больницу доставили двух женщин с различными осколочными ранениями.

В этот же день сотрудник телеканала «Россия 24» и трое бойцов местной самообороны подорвались на мине в Шебекино. Глава региона уточнил, что оператора телеканала с осколочными ранениями брюшной полости и левого плеча доставили в тяжёлом состоянии в Шебекинскую ЦРБ, где его сейчас оперируют. Одного из раненых бойцов бригада скорой помощи доставила с ранениями конечностей в больницу № 2 города в Белгороде, ещё двум оказали медицинскую помощь и дальше они будут лечиться амбулаторно, отметил Гладков.