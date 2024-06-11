Белгород, 11 июня, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили ещё один беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью. Об этом 11 июня сообщило Министерство обороны.

MOD Russia/Global Look Press

Отмечается, что российские военные около 11:00 пресекли очередную попытку Киева произвести террористическую атаку дроном самолётного типа по объектам в России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — проинформировали в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что в 10:30 мск дежурные средства ПВО армии России сбили украинский БПЛА самолётного типа в небе над регионом.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 10 июня врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что средства радиоэлектронной борьбы за сутки обезвредили в приграничных районах региона 26 беспилотников украинских войск. Он уточнил, что сбросы взрывоопасных устройств с дронов ВСУ зафиксировали у сёл Гуево, Кондратовка, Гоптаровка, Весёлое и Гордеевка, а также вблизи хуторов Олешня, Отруба и посёлков Политотдельский и Краснооктябрьский.

Ранее в этот же день в Минобороны сообщили о четырёх сбитых ночью над Брянской областью БПЛА украинских войск. Отмечалось, что Киев использовал для попыток террористических атак беспилотники самолётного типа.