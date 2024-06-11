Токио, 11 июня, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Экс-премьер Японии Юкио Хатояма заявил, что конференция по Украине в Швейцарии, где будет представлена только одна сторона конфликта, не является мирной.

jn1/Global Look Press Юкио Хатояма

«Если это мирная конференция, то пока обе сопричастные страны не войдут, мир не построить. А так это мирная конференция группы поддержки», — привела слова бывшего премьера Японии «Газета.Ru».

Хатояма добавил, что конференция не только не приведёт к построению мира, но и, наоборот, может привести к затягиванию конфликта. По его словам, главное, чтобы Украина и Россия обсудили и приложили усилия для скорейшего прекращения военных действий.

При этом он отметил, что мероприятие по Украине, которая пройдёт 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке, состоится без участия России и даже Китая. Так, конференция с участием только одной стороны не является мирной в истинном смысле слова, пояснил Хатояма.

Как сообщало ИА Регнум, президент Швейцарии Виола Амхерд заявила 10 июня, что представители 90 стран приедут на конференцию по Украине. При этом большинство стран направят на мероприятие министров и других официальных лиц. МИД Швейцарии решил не приглашать на конференцию Россию.

От участия в конференции отказались представители целого ряда стран, в том числе Бразилии, ЮАР и Китая. Индия решила не направлять в Швейцарию чиновников высокого уровня. Сообщалось также, что не поедет на «мирную» конференцию и президент США Джо Байден. Помимо этого, от участия отказались Мексика, Никарагуа, Аргентина.

Президент Владимир Путин отметил, что без России решить ничего невозможно, это просто паноптикум.

Глава МИД Сергей Лавров 18 мая заявил, что инициированная Киевом конференция в Швейцарии бесперспективна с точки зрения урегулирования украинского кризиса. Дипломат добавил, что задача этой встречи — настроить против России как можно больше стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также назвал бесперспективным саммит по Украине в Швейцарии, так как на мероприятии не будет серьёзных попыток найти путь к урегулированию конфликта.