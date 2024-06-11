Токио, 11 июня, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Конференция по Украине в Швейцарии, которую называют «саммитом мира», может привести к продлению конфликта, заявил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

Yoshio Tsunoda/Global Look Press Мунэо Судзуки

«Это называется «мирный саммит», но я боюсь, что в результате он, наоборот, станет саммитом, который приведет к продлению конфликта», — процитировала парламентария «Газета.Ru».

По мнению Судзуки, конференция стала вызовом России, так как обсуждения решили провести без участия одной из сторон конфликта. Сам факт того, что саммит проходит под руководством Украины, говорит о попытке манипулировать международным мнением, заявил политик.

По его словам, он два раза общался с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и рекомендовал настоять на инициативе по прекращению огня. Судзуки выразил надежду, что глава правительства предложит это на грядущем саммите G7 в Италии и на конференции по Украине в Швейцарии. На приёме в российском посольстве по случаю Дня России он также напомнил, что Япония — единственная страна в G7, которая не отправляла летальные вооружения киевскому режиму.

Власти Швейцарии планируют провести конференцию по Украине 15–16 июня на курорте Бюргеншток. МИД Швейцарии заявил, что не пригласил Россию.

Как сообщало ИА Регнум, в качестве участников конференции по Украине зарегистрировались 90 стран. 10 июня президент Швейцарии Виола Амхерд отметила, что половина участников — из Европы и Северной Америки, другая половина — из Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии. Только от половины стран будут представители на самом высоком уровне. Остальные отправят на мероприятие министров и других официальных лиц, добавила глава государства.

Ранее представители целого ряда стран, в том числе Бразилии, ЮАР и Китая, отказались от участия в данном мероприятии, а Индия решила не направлять в Швейцарию чиновников высокого уровня. Не поедет на конференцию и президент США Джо Байден. По данным Bloomberg, у него будет более важное мероприятие — сбор средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.

7 июня стало известно об отказе представителей Мексики и Никарагуа. В Мехико объяснили позицию тем, что ожидают в скором времени появления возможности провести переговоры с участием России и Украины. В МИД Никарагуа швейцарскую конференцию по Украине назвали политическим фарсом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал саммит по Украине пустым мероприятием с точки зрения событийности. Он добавил, что каждая страна принимает суверенное решение, участвовать в мероприятии, или нет.

Любые переговоры по Украине без участия России бесполезны, заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. Он отметил, что страны НАТО не стремятся к мирному регулированию ситуации. Западные страны продолжают накачку киевского режима деньгами и оружием, а военные инструкторы проводят интенсивное обучение военнослужащих ВСУ, напомнил Шойгу.