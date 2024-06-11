Москва, 11 июня, 2024, 09:49 — ИА Регнум. Бойцы украинской армии во время первого этапа наступления Вооружённых сил России весной попали под Харьковом во множество «мини-котлов». Об этом 11 июня рассказал журналистам попавший в плен на этом участке фронта военный 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ Кирилл Доценко.

Евгений Биятов/РИА Новости

По словам пленного, которые привела «Газета.Ru», в украинских войсках под Харьковом понимали, что происходит и в каком направлении движутся российские военные, однако никакой контрбатарейной борьбы или поддержки тяжёлой техникой со стороны других частей ВСУ фактически не получили.

«То есть мы сидели, дождались конкретно до того момента, пока ваши войска прямо впритык чуть ли не подошли к нашим позициям. Начался бой, и всё», — сказал он.

Доценко уточнил, что в этот момент командование украинской армии приказало занимать круговую оборону, однако бойцы ВСУ начали отступление на другие позиции и при этом стали попадать в «мини-котлы».

«Кто мог отходить, отходил, откатывались… Все стягивались в одну точку. Взводные опорные пункты, ротные опорные пункты, чтобы большим личным составом поддержать какую-то оборону. Но оно так всё неправильно построено, что тебя просто в кольцо берут и всё. И не прорвёшь ты потом (окружение). К тебе никто не подъедет, и ты никак оттуда не уйдёшь», — посетовал пленный.

Украинский военный добавил, что в ходе боя был ранен и во время обстрела прыгнул вместе с сослуживцем в яму для укрытия, после чего их взяли в плен.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая попавший в плен украинский пограничник Александр Ильницкий рассказал, что минных заграждений возле границы России и контролируемой Киевом территории в Харьковской области, о которых говорили командиры ВСУ, в реальности не было. Он уточнил, что в тех местах в системе обороны Харькова наблюдается большая дырка, куда очень легко зайти.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 6 июня рассказал, что ВСУ перебрасывают части своих подразделений с запорожской линии боевого соприкосновения под Харьков. Он уточнил, что украинская армия вывела отсюда часть артиллерии, а подразделения украинской группировки «Марун» практически расформировали.

Президент Владимир Путин 28 мая заявил, что российские военные начали создание зоны безопасности на Украине. Глава государства подчеркнул, что события ВС России на харьковском направлении спровоцировали действиями Запада.