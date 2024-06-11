Южно-Сахалинск, 11 июня, 2024, 09:44 — ИА Регнум. На юге Сахалина в шести районах объявили экстренное предупреждение о непогоде, сообщили 11 июня в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Владимир Михайлов/РИА Новости

Как сообщили синоптики, 12 июня во второй половине дня и ночью 13 июня сильный, а местами — очень сильный дождь пройдёт в Южно-Сахалинске, Анивском, Долинском, Корсаковском, Невельском, Холмском муниципальных образованиях.

«В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что к реагированию готовы силы, предназначенные для ликвидации последствий плохой погоды. Ведомство контролирует обстановку, связанную с прохождением сильного дождя.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за резкого ухудшения погоды. В мэрии сообщили, что 11 — 12 июня в городе выпадет более 80% месячной нормы осадков. Ливень пройдёт с порывами ветра скоростью до 17 м/с. Возможны гроза с градом.