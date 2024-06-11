Вашингтон, 11 июня, 2024, 09:27 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки в случае якобы возможной военной операции Китая против Тайваня планируют массово задействовать дроны, а также безэкипажные катера и подводные системы. Об этом 10 июня рассказал глава Индо-Тихоокеанского командования американских Вооружённых сил Самуэль Папаро в беседе с газетой The Washington Post.

Gene Blevins/Global Look Press

По утверждению американского военного, власти Китая якобы планируют в отношении Тайваня быструю и интенсивную военную операцию с целью того, чтобы сделать её результат свершившимся фактом до момента, когда другие страны смогут собраться для ответа.

По словам Папаро, его задачей является до 2027 года укомплектовать США и их союзников средствами для предотвращения военной операции со стороны Пекина.

«Я хочу использовать ряд засекреченных систем, чтобы Тайваньский пролив стал будто сценой из ада с беспилотниками», — пояснил он.

Глава Индо-Тихоокеанского командования добавил, что возможное использование Вашингтоном дронов при таком развитии ситуации будет способно замедлить якобы возможную военную операцию Китая, что позволит США выиграть время для подготовки ответных мер.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня президент США Джо Байден допустил отправку американских войск на Тайвань. Он уточнил, что такая возможность не исключена при «применении силы» Пекином против острова, добавив, что в этом вопросе всё будет зависеть «от обстоятельств».

В мае на Тайвань вновь приезжала очередная делегация конгрессменов США. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь перед этим отмечал, что Вашингтон серьёзно нарушит принцип «одного Китая» в случае прибытия конгрессменов на остров.

Глава комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол 27 мая рассказал, что Вашингтон собирается продолжать поставки оборонительных вооружений Тайваню. Он также указал на то, что учения Народно-освободительной армии Китая якобы говорят о незаинтересованности Пекина «взять Тайвань мирным путём».