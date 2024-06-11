Москва, 11 июня, 2024, 08:56 — ИА Регнум. Всех троих упавших со строительных лесов в ходе монтажа сценических конструкций в парке ВДНХ в Москве рабочих госпитализировали с различными травмами в Институт скорой помощи имени Склифосовского. Об этом 11 июня сообщил источник ИА Регнум.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ

По его словам, медики диагностировали у перового из упавших рабочих перелом позвоночника, у второго — перелом пяточной кости и у третьего — тяжёлую сочетанную травму.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 11 июня трое рабочих упали на асфальт со строительных лесов с высоты восемь метров при монтаже сценических конструкций на ВДНХ. Инцидент произошёл напротив павильона №2.

В центре Москвы 4 июня во время демонтажных работ произошло обрушение внешней лифтовой шахты. На видео с места инцидента запечатлено, как один из рабочих повис на обломках конструкции шахты и его напарник пытался удержать мужчину на весу.

На базе отдыха в Биробиджане 8 июня произошло обрушение восьмиметровой горки, из-за чего пострадали семь человек. Отмечалась, что троих из числа пострадавших доставили в медучреждение с переломами.

В городе Сан-Луис-Потоси 9 июня произошло обрушение балкона в ночном клубе. В результате этого два человека погибли и пятеро пострадали.