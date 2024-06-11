* организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

Москва, 11 июня, 2024, 08:56 — ИА Регнум. США не смирились с провалом и бегством из Афганистана и всеми способами пытаются отомстить за этот позор, в том числе спонсируя ряд террористических организаций, чтобы нанести ущерб талибам (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), захватившим власть в стране после ухода американских войск. Об этом 11 мая заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

© Petrov Sergey/Global Look Press

По его словам, которые привела Lenta.ru, Вашингтон делает это самыми разными способами.

«Во-первых, англосаксы, используя возможности своих разведслужб и других прокси, спонсируют такие террористические организации, как ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и целый ряд других, стараясь таким образом нанести ущерб талибам, пытаясь заставить их подчиниться своей воле», — рассказал Кабулов.

Дипломат добавил, что США не смирились с тем, что проиграли в Афганистане и вынуждены были оттуда бежать, а потому разнообразными способами пытаются отомстить за свой позор.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая МИД и Минюст доложили президенту Владимиру Путину о возможности исключения движения «Талибан» из списка запрещённых организаций. Как отметил позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, талибы сейчас являются реальной властью в Афганистане. России и странам Центральной Азии небезразлично то, что происходит в этой стране, добавил он

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев 28 мая отметил, что Москва близка к установлению полноформатных отношений с талибами. Политик напомнил, что в начале века российский сторона рассматривала «Талибан» в качестве террористической организации, считая США партнёром в борьбе с экстремизмом.

Позднее в этот же день в Белом доме заявили, что Вашингтон не намерен признавать движение «Талибан» законным правительством Афганистана. Власти США также назвали плохим сигналом такого рода возможное решение России.