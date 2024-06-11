Кабулов: США мстят талибам* за провал в Афганистане, спонсируя террористов
Кабулов: США мстят талибам за провал в Афганистане, спонсируя террористов
Москва, 11 июня, 2024, 08:56 — ИА Регнум. США не смирились с провалом и бегством из Афганистана и всеми способами пытаются отомстить за этот позор, в том числе спонсируя ряд террористических организаций, чтобы нанести ущерб талибам (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), захватившим власть в стране после ухода американских войск. Об этом 11 мая заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
По его словам, которые привела Lenta.ru, Вашингтон делает это самыми разными способами.
«Во-первых, англосаксы, используя возможности своих разведслужб и других прокси, спонсируют такие террористические организации, как ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и целый ряд других, стараясь таким образом нанести ущерб талибам, пытаясь заставить их подчиниться своей воле», — рассказал Кабулов.
Дипломат добавил, что США не смирились с тем, что проиграли в Афганистане и вынуждены были оттуда бежать, а потому разнообразными способами пытаются отомстить за свой позор.
Как сообщало ИА Регнум, 27 мая МИД и Минюст доложили президенту Владимиру Путину о возможности исключения движения «Талибан» из списка запрещённых организаций. Как отметил позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, талибы сейчас являются реальной властью в Афганистане. России и странам Центральной Азии небезразлично то, что происходит в этой стране, добавил он
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев 28 мая отметил, что Москва близка к установлению полноформатных отношений с талибами. Политик напомнил, что в начале века российский сторона рассматривала «Талибан» в качестве террористической организации, считая США партнёром в борьбе с экстремизмом.
Позднее в этот же день в Белом доме заявили, что Вашингтон не намерен признавать движение «Талибан» законным правительством Афганистана. Власти США также назвали плохим сигналом такого рода возможное решение России.